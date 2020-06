SOLARO – Quattro unità dei vigili del fuoco, anche l’ambulanza a scopo cautelare – non ce n’è stato bisogno – e dunque grande mobilitazione per l’incendio che si è sviluppato attorno alle 20.30 odierne in una villetta di via Quirico fra centro e periferia di Solaro.

Pompieri in azione a Solaro Incendio a Solaro pompieri al lavoro mentre il fumo continua ad uscire.. Posted by Il Groane on Thursday, June 18, 2020

A quanto pare l’incendio si è sviluppato nello scantinato interno all’abitazione, con il fumo che ha invaso completamente il primo piano, iniziando ad uscire anche dalle finestre. I pompieri nel giro di un’ora hanno comunque posto la situazione sotto controllo, le opere di spegnimento di tutti i focolai proseguiranno nel corso della serata. E successivamente saranno avviati gli accertamenti per risalire alle cause dell’accaduto. Con l’arrivo del buio i pompieri hanno illuminato la zona con i potenti riflettori che costituiscono parte delle dotazioni dei loro veicoli. In tutto il quartiere un intenso odore di bruciato.

(foto e video: alcune immagini delle operazione di spegnimento nella villetta di via Quirico a Solaro)

