SARONNO – Tamponamento tra due automobili in via Miola a Saronno: è successo nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì, ed uno dei due automobilisti rimasti coinvolti nel sinistro ha concluso la giornata in ospedale. Sul posto, oltre ad una pattuglia della polizia locale, è intervenuta una ambulanza della Croce rossa saronnese, il cui equipaggio ha trasportato il ferito all’ospedale di Garbagnate Milanese. Il ragazzo, di 23 anni, ha riportato alcune contusioni, e comunque nulla che sia apparso particolarmente grave o preoccupante all’esame dei soccorritori.

Gli agenti della vigilanza urbana saronnese, come sempre avviene in simili circostanze, hanno avviato tutti gli accertamenti del caso e compiuto i rilievi dell’incidente, per stabilire con precisione la dinamica di quanto è successo e al fine di chiarire le eventuali responsabilità; circostanza che ovviamente è una particolare rilevanza anche sotto il profilo assicurativo.

(foto archivio: la polizia locale sul luogo di un precedente incidente stradale avvenuto nella zona)

18062020