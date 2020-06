SARONNO / VENEGONO INFERIORE / VARESE – Riaperture delle scuole a settembre? Il sindaco di Venegono Inferiore, Mattia Premazzi, si è reso portavoce dei “primi cittadini per il sì” al tavolo provinciale scolastico, che alla luce dell’emergenza coronavirus sta proseguendo i propri incontro online, per definire il futuro.

“Continuano gli incontri con i dirigenti scolastici, il provveditorato, i sindaci del territorio, la prefettura, le aziende dei trasporti locali… Noi siamo al lavoro per la riapertura delle scuole da settembre! Ma il ministero, si degnerà di dirci qualcosa prima o poi?” si domanda Premazzi interpretando l’opinione anche di molti altri primi cittadini della zona.

