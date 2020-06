SARONNO – Andare a fare la spesa al mercato… tra enormi pozzanghere: è quanto successo ieri mattina dopo che nelle ore precedenti il maltempo l’aveva fatta da padrona. Tanta acqua e grandi pozzanghere in alcune delle strade, come quelle attorno al parco comunale “Salvo d’Acquisto”, dove solitamente si collocano i banchi di vendita.

Una situazione “straordinaria”, perchè la notte prima si sono verificati diversi temporale, anche molto intensi, in rapida successione, con tuoni talmente forti da svegliare tanti saronnesi nel cuore della notte. Soprattutto alle 5 quando un tuono potentissimo ha preceduto l’ennesimo scroscio d’acqua. Insomma, la mattina anche l’area attorno al mercato era piena di pozzaghere, anche di dimensioni molto grandi perchè i tombini non erano riusciti ad assorbirla tutta. Con i conseguenti disagi per cittadini ed ambulanti, che hanno dovuto fare lo slalom fra le pozze.

(foto: alcuni immagini delle grandi pozzanghere presenti ieri mattina in zona mercato, attorno al parco Salvo d’Acquisto)

18062020