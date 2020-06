TURATE – “Iniziano in questi giorni i lavori di pulizia e di restauro del monumento ai Caduti di piazza Volta, un intervento di manutenzione straordinaria voluto dall’Amministrazione comunale per valorizzare uno dei simboli del nostro territorio”. Ad annunciarlo è una nota dell’ente locale presieduto dal sindaco Alberto Oleari.

L’avvio delle opere non passa certo inosservato consideranto che è stato letteralmente “impacchettato” con i ponteggi: chi passa di lì si ferma ad osservare quel che sta accadendo, con molta curiosità per vedere poi quello che sarà il risultato finale di questo intervento, che si pone dunque l’obiettivo di un pieno recupero della struttura.

(foto: il monumento ai caduti di piazza Volta a Turate, letteralmente “impacchettato” per l’avvio delle opere di pulizia e restauro della struttura. Si tratta di un intervento che avviene con la “regia” dell’Amministrazione civica ed a cura di tecnici specializzati, per non rischiare di causare danni al monumento stesso)

