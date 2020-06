UBOLDO – Incidente attorno alle 16 di oggi, giovedì, in via Papa Giovanni XXIII, in zona industriale di Uboldo: nei pressi della rotonda un tir ha “perso” il container che trasportava, pieno di latte e lattine usate, che si sono riversate sull’asfalto. Il mezzo era diretto ad una azienda che si occupa del recupero di questo tipo di rifiuti riciclabili.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del comando unificato di Uboldo-Origgio, che si sono occupati di deviare il traffico e quindi di compiere tutti i rilievi del sinistro. Nessun danno, perchè il container è caduto in strada ma in quel momento non passava nessuno. Sono state avviate le opere di recupero e di pulizia. La polizia urbana si è occupato di ricostruire la dinamica dell’accaduto; e chiarire quindi la dinamica dell’insolito incidente.

(foto: la scena dell’incidente, con il container caduto in strada e le migliaia id lattine e latte usate che si sono riversate sull’asfalto)

18062020