Utente della “spesa a domicilio comunale” durante il lockdown, dona un pacco alimentare

SARONNO – Ha avuto un aiuto concreto e importante dal Comune durante il periodo del lockdown e come ringraziamento a deciso di donare al pacco alimentare da consegnare ad una famiglia in difficoltà. E’ il gesto di un saronnese che ha utilizzato il servizio spesa a domicilio reso noto l’assessore ai Servizi Sociali Gianangelo Tosi: “Desidero tributare un pubblico riconoscimento a questo generoso cittadino – ha dichiarato l’esponente della Giunta – è stato un atto di fulgido altruismo da prendere ad esempio, di segno assolutamente opposto alle critiche strumentali di chi ha cercato e continua a cercare pretesti per contestare o lamentarsi, anziché contribuire secondo le proprie possibilità ed attitudini alla soluzione dei problemi causati dalla pandemia”.

Buone notizie arrivano anche sul fronte del sostegno a chi si trova in difficoltà per il pagamento degli affitti visto che, spiega Tosi “la Regione ha integrato il fondo distrettuale con oltre 90.000 euro, che ci permetteranno di accogliere più domande del previsto”

(foto archivio)