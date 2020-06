SARONNO – Il proiettore è arrivato nella giornata di martedì e ieri, metro alla mano, sono state disposte le sedie: nel cortile di Casa Morandi tutto è pronto per il debutto del cinema sotto le stelle. Un appuntamento speciale per la città di Saronno che vedrà riaccendersi il maxischermo, quello della versione estiva del cinema Pellico e Prealpi, dopo i lunghi mesi di lockdown.

“Permette? Alberto Sordi” aprirà la rassegna estiva del cinema sotto le stelle domani alle 21,30. Si tratta di una serata su inviti offerta dall’Amministrazione comunale con il cinema Silvio Pellico e la collaborazione dell’Unitre. un modo per omaggiare il grande attore italiano nei centenario della nascita. Per ritirare l’invito è possibile recarsi in Sala Nevera oggi dalle 16 alle 18 oppure al cinema Silvio Pellico oggi e domani dalle 11 alle 12.

Tante le misure di sicurezza prese per garantire il rispetto della normativa anticovid: dal distanziamento in ingresso e in uscita oltre che quello dei posti, la misurazione della febbre e l’igienizzazione delle mani. Sarà possibile abbassare la mascherina durante il film ma in ingresso e in uscita sarà necessario indossarla correttamente. “Chiediamo a tutti un po’ di collaborazione e di attenzione, prenotando e ritirando prima i biglietti e nella gestione degli spostamenti all’inizio e alla fine della proiezione” spiega Vittorio Mastrorilli.

QUI LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE