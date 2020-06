SARONNO – Niente consiglio comunale in presenza. In controtendenza rispetto al resto del comprensorio (Cislago, Uboldo e Gerenzano per citare gli ultimi) il Comune di Saronno sceglie la videoconferenza. Trattandosi di una seduta in cui è previsto l’intervento dei cittadini sono state adottate delle nuove modalità.

Ecco il testo invitato dall’Amministrazione che al momento ha preferito non rendere nota la data della seduta.

“Si avvisano i cittadini che il prossimo consiglio comunale si svolgerà, come le precedenti sedute, in videoconferenza. In questa occasione, in vista dell’ “Approvazione del Rendiconto relativo alla gestione dell’ esercizio 2019”, i saronnesi avranno la possibilità di intervenire durante la seduta consiliare aperta attraverso due modalità:

– Recandosi nella sede municipale in piazza della Repubblica n.7 – per effettuare il collegamento in diretta alla videoconferenza grazie alle postazioni disposte a tal fine e con l’assistenza di un operatore presente in loco;

– Contattando l’Ufficio Segreteria del Sindaco al numero 0296710299 o tramite e-mail [email protected] ricevere informazioni e indicazioni sul collegamento in diretta dalla propria abitazione.