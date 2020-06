[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

MILANO – Oggi si è registrato un calo dei nuovi casi di positività al coronarivirus in Lombardia: lo si desume dai dati resi pubblici nel tardo pomeriggio odierno della Regione. La percentuale di casi positivi per tamponi effettuati è del 1.5 per cento.

Ecco il riepologo:

– i tamponi effettuati: 10.464

totale complessivo: 939.820

– attualmente positivi: 14.045 (-602)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 92.675

– i nuovi casi positivi: 157 di cui 94 a seguito di test

sierologici. La percentuale tra tamponi effettuali e nuovi casi

positivi e’ dell’1,5%.

– i guariti/dimessi: 62.096 (+741)

– in terapia intensiva: 60 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.537 (-136)

– i decessi: 18

totale complessivo: 16.534.

