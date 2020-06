GERENZANO / CARONNO PERTUSELLA – Due incidenti stradali si sono verificati nelle scorse ore nel Saronnese. A Gerenzano, erano le 16.45 odierne, in via Firenze un 13enne del posto è caduto dalla propria bicicletta Per soccorrerlo è accorsa, assieme ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, anche una ambulanza del Sos Uboldo: il ragazzino è stato infine trasportato all’ospedale “San Gerardo” di Monza, ha riportato alcune contusioni, non è comunque apparso in pericolo di vita.

A Caronno Pertusella, alle 15.20, scontro auto-moto: un ventenne è rimasto ferito. Sul posto una pattuglia della polizia locale caronnese ed una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Il ferito è stato trasportato all’ospedale “Niguarda” di Milano, ha riportato comunque solo lievi contusioni. Sulla dinamica del sinistro hanno compiuto accertamenti gli agenti della vigilanza urbana caronnese.

(foto archivio: una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella in occasione di un intervento sul territorio del basso varesotto)

19062020