SARONNO – E’ il Kyoto di via Frua a Saronno il miglior ristorante italiano nella categoria “Migliori performance” per i locali delle piccole città: ha ottenuto il Takeway awards – destinati ai migliori ristoranti italiani “a domicilio” – messo in palio, per la prima volta in questi giorni, da Just eat, la società che si occupa delle consegne dei pasti a domicilio e che opera in tutto il mondo. Il Kyoto, propone a pochi passi dal centro storico, una cucina con specialità asiatiche.

Nella categoria “migliori performance” hanno concorso “i ristoranti che nel corso del 2019 hanno ottenuto le migliori performance di business considerando diversi aspetti tra i quali gli ordini ricevuti, la fedeltà dei consumatori e l’esperienza fornita al cliente” spiegano da Just eat. Dunque premio saronnese per una delle tre categorie del concorso (hanno votato online i clienti). Le altre due erano “I più amati” e “Premi speciali dedicati a sostenibilità, innovazione e social media”. Miglior ristorante Just eat Italia è stato scelto “Mister pizza” di via Tito Livio a Milano. Sul sito ufficiale della manifestazione anche tutti gli altri ristoranti premiati.

Takeaway awards è il primo premio dedicato ai ristoranti takeaway in Italia, con l’obiettivo di celebrare e riconoscere le migliori realtà della ristorazione a domicilio grazie a Just Eat e al supporto e alla competenza di tre giurie di esperti, nonché dall’esperienza diretta degli utenti e in base ai risultati di business raggiunti nel 2019. Il premio nasce dalla volontà di Just Eat di

celebrare le realtà che si sono distinte e che sono state maggiormente apprezzate dai consumatori, identificando una top 50 tutta italiana delle eccellenze della ristorazione a domicilio. La guida include i finalisti delle tre categorie previste e si struttura in 11 premi: dalle migliori performance per risultati come ordini, volumi raggiunti con delivery e clienti, ai ristoranti più amati dai consumatori, fino ai tre premi speciali divisi in miglior progetto sostenibile, miglior progetto innovativo e ristorante più social, tre

assegnazioni esclusive rilasciate dalle giurie di qualità. Sono stati oltre 12.000 i ristoranti coinvolti in tutta Italia, mentre per i tre premi speciali i ristoranti si sono auto-candidati sul sito dell’iniziativa con una descrizione del proprio progetto e immagini e materiali che lo raccontano.

19062020