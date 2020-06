MILANO – Ecco i 27 progetti finanziati con il bando Covid-19: insieme per la ricerca di tutti’ che ha unito l’impegno di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Fondazione Umberto Veronesi con una dotazione di 7,5 milioni di euro. Il bando si articola in due differenti linee di azione. La Linea 1, plafond di 3,5 milioni, dedicata ai progetti di ricerca fondamentale, sostenuti da Fondazione Cariplo e Fondazione Umberto Veronesi (rispettivamente con 2 e 1,5 milioni di euro); la Linea 2, con una dotazione di 4 milioni finanziati da Regione Lombardia a valere su risorse Por Fesr 2014-2020 riguarda progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Di seguito i nomi dei progetti, con i partner coinvolti, una breve descrizione e l’importo finanziato, suddivisi per Linea di azione.

Linea 1

COVIDinPET

PTP Science Park (Lodi); Università degli Studi di Milano; Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ e Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna ‘Bruno Ubertini’

Sorveglianza della SARS-Cov-2 negli animali per aiutare a eliminare il Covid negli esseri umani

Contributo: 249.999 euro

CoroNAId

Fondazione Istituto FIRC di Oncologia Molecolare (MILANO); Università degli Studi di Milano e Università degli Studi di Brescia

Intelligenza artificiale e tecniche avanzate di immunogenetica per contrastare il virus

Contributo: 249.985 euro

CORONA

Associazione La Nostra Famiglia (Com); Università degli Studi di Milano e Università degli Studi di Milano – Bicocca

Le proteine accessorie come chiave per comprendere il salto di specie del SARS-CoV-2

Contributo: 249.000 euro

INNATE-CoV

Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (Milano); Università degli Studi di Milano – Bicocca e International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – ICGEB

La risposta del sistema immunitario innato nei pazienti con pochi sintomi e in quelli con sintomatologia severa

Contributo: 250.000 euro

BioTher19 (Biological bases, prognostic consequences and therapeutic implications of the immune response in the fragile COVID19 patients)

Humanitas Mirasole s.p.a. (Milano) e Università del Piemonte Orientale Avogadro

Attività immunitaria innata nei pazienti COVID-19 con malattie cardiovascolari

Contributo: 250.000 euro

PANDEMIA Trial (Prophylactic ApixabaN for reDuction of clinical Events in COVID-19 patients Managed at home In collaboration with general prActitioners (PANDEMIA). A randomized clinical trial)

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco; Università degli Studi di Milano e Asst Santi Paolo e Carlo, Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, ASST FBF Sacco e Asst Rhodense

Studio clinico farmacologico in collaborazione con i medici di medicina generale

Contributo: 249.375 euro

BURDEN OF SARS-COV-2 INFECTION IN POPULATIONS WITH HIGH OR LOW RISK OF INFECTION

Università degli Studi dell’Insubria (Varese) e Irccs Istituto Neurologico Mediterraneo NEUROMED di Pozzilli (IS)

Effettiva prevalenza dell’infezione SARS-Cov-2 in gruppi di popolazione ad alto o basso rischio

Contributo: 246.750 euro

The Vo’ Euganeo COVID-19 cohort: comprehensive assessment of the clinical, genomic and pathogenetic features of symptomatic and asymptomatic patients

Ospedale San Raffaele (Milano) e Università degli studi di Padova

Valutazione completa delle caratteristiche cliniche, genomiche e patogenetiche dei pazienti sintomatici e asintomatici della coorte di Vo’ Euganeo

Contributo: 250.000 euro

FRACOVID

Ospedale San Raffaele (Milano); Fondazione Irccs Istituto Neurologico ‘Carlo Besta’ e Università degli Studi di Milano – Bicocca

Impatti della fragilità immunitaria su rischio e severità del Covid-19

Contributo: 250.000 euro

COVISKIN

Università Humanitas (Milano); Università degli Studi di Verona e Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Impatto del Covid-19 su pazienti con malattie infiammatorie croniche cutanee

Contributo: 240.000 euro

covIBD

Policlinico San Donato (Milano); Università del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’ e Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Infezione da SARS-CoV-2 nei pazienti con malattie infiammatorie intestinali

Contributo: 236.350 euro

CoVIM

Trapiantami un sorriso – Pavia per i trapianti; Fondazione Irccs Policlinico San Matteo; Fondazione Istituto di Ricerca in Biomedicina

La risposta immunitaria alla SARS-CoV-2 nei pazienti immunocompetenti, immunocompromessi o fragili

Contributo: 250.000 euro

FraCOVID

Università degli Studi di Milano – Bicocca e Università degli Studi di Brescia

Gli effetti della fragilità sugli esiti clinici dei pazienti Covid-19

Contributo: 175.600 euro

DigiCOVID

Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico (Milano); Università degli Studi di Milano e Istituto di Ricerche Farmacologiche ‘Mario Negri’

Piattaforma digitale per pazienti Covid-19 e caregiver

Contributo: 249.900 euro

IMMU-COV-AGING

Fondazione Humanitas per la Ricerca (Milano); Università degli Studi di Milano e Asst Fatebenefratelli Sacco

Risposte immunitarie innate e adattive in pazienti con età, sesso e decorso clinico diverso

Contributo: 98.150 euro

Linea 2

COVES (Sviluppo e validazione di una metodica rapida per la rilevazione di Sars-Cov-2 su superfici ambientali)

Hyris limited (Milano); Consiglio nazionale delle ricerche e Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna ‘Bruno Ubertini’.

Dispositivo portatile per rilevare su qualsiasi superficie il virus Covid-19

Contributo: 148.400 euro

BIOSCREEN (Dispositivi bioelettronici con limite di rilevazione di una singola molecola per screening rapido affidabile e a basso costo di soggetti sintomatici e asintomatici al Covid-19)

Intersail engineering srl (Brescia); Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ e Università degli Studi di Brescia

Dispositivi bioelettronici per screening rapido e a basso costo

Contributi: 190.294,57 euro

CARDIO-COV (Effetti dell’infezione da Covid-19 sull’infiammazione e la fibrosi cardiaca. Modellizzazione in vitro

Centro cardiologico Monzino (Milano); Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani Irccs e React4life srl

Effetti del Covid-19 su cuore e sistema cardiocircolatorio e appropriati interventi farmacologici

Contributo: 217.276,64 euro

AI-SCORE (Artificial intelligence – Sars Covid risk evaluation – AI-SCORE)

Università Vita-Salute San Raffaele (Milano); Asst di Bergamo est; Centro cardiologico Monzino; Orobix srl e Porini srl

Piattaforma intelligente a supporto della diagnosi e prevenzione

Contributo: 406.840 euro

NON INVASIVE RAPID CORONAVIRUS INFECTION DETECTION, NIRCID (Messa a punto di un test rapido ed automatizzato per la diagnostica di IgA ed antigene Sars-CoV-2 da saliva)

Humanitas Mirasole (Milano) e Diasorin spa

Dispositivi per effettuare test sierologici affidabili IgA nella saliva

Contributo: 373.964,46 euro

CO-IMMUNITY (Caratterizzazione della risposta immunitaria protettiva in pazienti affetti da Covid-19 e realizzazione di un saggio immuno-diagnostico)

Fondazione Istituto nazionale genetica molecolare – INGM (Milano); Consorzio Italbiotec; Dia.pro diagnostic bioprobes srl; Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Università degli Studi di Milano – Bicocca

Studio finalizzato alla stratificazione della popolazione su Covid-19: maggiore o minore vulnerabilità ad una ri-esposizione al virus

Contributo: 778.794,90 euro

MAINSTREAM (Impatto dell’infezione di Covid-19 nelle malattie reumatiche croniche trattate con farmaci immunosoppressori)

Azienda sociosanitaria territoriale (Asst) Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano Pini-CTO (Milano); Consorzio Italbiotec; Dia.pro diagnostic bioprobes srl e Fondazione Istituto nazionale genetica molecolare – INGM

Valutazione della risposta immunitaria in pazienti trattati con farmaci usati per malattie reumatiche

Contributo: 401.402,67 euro

NOVHO (Neuro virtual hospital: modello per la gestione dei pazienti neurologici fragili durante l’emergenza Covid19 ed eventuali epidemie future)

Fondazione Irccs Istituto neurologico ‘C. Besta’ (Milano); Asst Nord Milano; Asst Spedali Civili di Brescia; Fondazione Irccs Policlinico San Matteo; Irccs Fondazione Istituto neurologico nazionale Casimiro Mondino e Lanava srl

Presa in carico a domicilio dei pazienti fragili affetti da Covid-19: Virtual Hospital

Contributo: 304.449,01 euro

FAST AND SIMPLE SARS-COV-2 DETECTION (FASE 2) (Metodo innovativo per la ricerca rapida e a basso costo di Sars-Cov-2 in campioni respiratori: validazione con sistemi diagnostici multipli ed

automazione del processo)

Università degli Studi di Milano; Azienda socio sanitaria territoriale – Asst di Monza; Azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII; Copan Italia spa; Hiantis srl; Lutech spa e Università degli Studi di Milano – Bicocca

Messa a punto di nuovi tamponi rapidi, semplici e sicuri

Contributo: 333.419,32 euro

PAN-ANTICOVID19 (Librerie di anticorpi neutralizzanti ad uso terapeutico da pazienti Covid-19)

Genomnia srl (Milano); Azienda ospedaliero universitaria pisana; European Brain Research Institute (Ebri) e Scuola Normale Superiore

Librerie di anticorpi neutralizzanti come terapia

Contributo: 282.197,81 euro

ALFABETO SARS-COV2 (All faster, better, togheter Sars-CoV2)

Santer Reply spa (Milano); Istituti clinici scientifici Maugeri spa e Università degli Studi di Pavia

Piattaforma intelligente a supporto diagnosi e preventiva

Contributo: 323.798,79 euro

EPICO (Terapia epigenetica per il trattamento delle infezioni da Coronavirus)

Italfarmaco spa (Milano); Istituto europeo di oncologia; Istituto superiore di sanità e Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna “Bruno Ubertini”.

1906220