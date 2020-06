LOMAZZO – Prati del Ceppo: sono la nuova area naturalistica dove sono sorte le vasche di laminazione, di contenimento delle piene del torrente Lura in territorio di Lomazzo. Una bella area naturalistica, all’interno del Parco del Lura, con laghetti e piste ciclopedonali che ogni giorno e soprattutto nei fine settimana attirano tantissimi visitatori. A vegliare, per garantire la sicurezza, sono i volontari della sezione locale dell’Associazione nazionale carabinieri.

Il percorso segnalato, che parte dal parcheggio pubblico di via Risorgimento, consente una comoda passeggiata di circa 700 metri, in sede protetta. Il percorso ad anello delle aree di laminazione è di circa 1500 metri. Sono in fase di progettazione ulteriori due accessi, mediante i fondi delle compensazioni ambientali e le risorse del Parco Lura: da Lomazzo con la nuova ciclo-pedonale lungo via Brianza (che consentirà di usufruire del futuro parcheggio del supermercato in corso di realizzazione in via Negri); dalla zona Campo sportivo con la greenway Pedemontana (che consentirà di usufruire dei parcheggi della zona industriale e della zona campo sportivo).

