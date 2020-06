SARONNO – Ferve l’attività al diamante di via De Sanctis dove si sta ormai da qualche giorno allenando non solo la formazione maggiore dell’Inox Team Saronno, in vista del via del campionato di serie A1 che dopo alcuni rinvii per l’emergenza coronavirus dovrebbe iniziare a metà luglio, ma anche del settore giovanile, con le bimbe dall’under 12 in su.

Insomma, l’attività è ripresa nel rispetto dei protocolli per la sicurezza sanitaria che sono stati definiti dalla Fibs, Federazione italiana baseball e softball ed approvati dal Coni, il Comitato olimpico nazionale. Dunque, accesso al centro sportivo esclusivamente a tesserati ed “addetti ai lavori” con barriera in zona di ingresso con transenne e la postazione per la misurazione della temperatura corporea e con i gel per disinfettarsi le mani. Per gli spogliatoi rimangono chiusi mentre per quanto riguarda il pubblico, adesso non può assistere agli allenamenti ma per quanto concerne le partite al momento l’ipotesi è quella di disputarle a “porte aperte”.

(foto di gruppo per le saronnesi che sono tornate sul diamante)

19062020