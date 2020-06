Uboldese, ecco il calendario degli open day. Tutto all’insegna della sicurezza

UBOLDO – Per le giovanili, come per tutte le altre realtà calcistiche del mondo dei dilettanti, la stagione si è quest’anno conclusa bruscamente a causa dell’emergenza sanitaria che ha costretto a sospendere i campionati. Facile quindi capire la voglia dei piccoli talenti del calcio di tornare in campo per coltivare la propria passione, giocare e ritrovare i compagni di squadra.

Proprio per rispondere a questa voglia l’Uboldese ha organizzato Un’estate di sport e divertimento. “Vi aspettiamo sui nostri campi. nel pieno rispetto del protocollo Figc e nella massima sicurezza”. l’invito che la società ha fatto ai ragazzi e alle ragazze nati dal 2004 al 2015.

1 – 7 – 14 LUGLIO Ore 18: CAT 2004-CAT 2007

2 – 8 – 15 LUGLIO Ore 18.00: CAT 2008-CAT 2009

3 – 9 – 16 LUGLIO Ore 18.00: CAT 2010-CAT 2011

4 – 10 – 17 LUGLIO Ore 18.00: Calcio FEMMINILE

5 – 12 – 19 LUGLIO Ore 10.00: SCUOLA CALCIO

6 – 11 – 18 LUGLIO Ore 18.00 : CAT 2006-CAT 200

Gli open day si terranno nella struttura di Uboldo in via Manzoni 25. Per informazioni è possibile chiamare il responsabile al 3455837277 oppure scrivere una mail a [email protected] Ulteriori informazioni sulla pagina Facebook della società.