SOLARO – Nessun nuovo caso positivi al coronavirus oggi nella zona delle Groane.

Ecco il riepilogo locale con i casi che si sono registrati dall’inizio della pandemia:

Solaro 71

Ceriano Laghetto 26

Cogliate 32

Misinto 20

Lazzate 44

Cesano Maderno 221

Limbiate 196

Barlassina 46

In zona +0 casi a Saronno e Saronnese, e nella bassa comasca; altrettanto a Tradate e Tradatese. “Dei 165 positivi di oggi (87 debolmente positivi), 102 riguardano tamponi eseguiti a seguito di positività ai test sierologici, 4 sono riferiti a operatori socio sanitari e 8 a ospiti delle residenze per anziani, le Rsa. Prosegue il trend positivo sul fronte ospedaliero”: riepiloga l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Nelle province, fra Varesotto, Comasco e Brianza complessivamente oggi +21 nuovi casi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: sanificazione a Solaro)

20062020