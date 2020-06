SARONNO – Il caldo pomeriggio, ormai con temperature estive, non ha fermato gli esponenti di Fratelli d’Italia al loro debutto in piazza dopo il lockdown in un vero e proprio anticipo di campagna elettorale.

Fratelli d’Italia si è ritrovato oggi pomeriggio in piazza Volontari del sangue per promuovere il Mototour “Rimettiamola in Moto”. “Domenica 5 luglio – spiegano gli attivisti – partiremo da Saronno per raggiungere Luino seguendo un percorso che attraverserà i principali centri della provincia. Un’iniziativa per promuovere la ripresa della Nazione e gli ideali del Partito e della Destra politica italiana ed a sostegno di molteplici iniziative benefiche sul territorio”.

Tra i presenti gli assessori Gianangelo Tosi e Gianpietro Guaglianone, il segretario cittadino di FdI Ernesto Credendino e il consigliere comunale di Cislago Cristiano Fagioli. Diversi i saronnesi che, nel rispetto delle normative di distanziamento sociale, si sono fermati per scambiare due battute, conoscere l’iniziativa ma soprattutto avere qualche indiscrezione sulla situazione politica a Cislago e sulle imminenti elezioni a Saronno ed Origgio.

foto i partecipanti all’iniziativa