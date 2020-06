SARONNO – “Non me ne voglia il Dott. Airoldi, ma se vuole battere la Destra saronnese, anche questa povera Destra squinternata e boriosa, dovrà registrare un po’ la comunicazione, cioè il programma”.

È lettera aperta di Alfonso Indelicato al candidato sindaco Augusto Airoldi.

“Nella sua prima esternazione da candidato sindaco, egli dice di voler realizzare una Saronno più “sostenibile” e “inclusiva”.

Quanto alla sostenibilità, il cittadino medio teme l’ideologia biciclettara, quell’ideologia che oggi sta trasformando le strade milanesi in pericolosi percorsi ad ostacoli rendendo impraticabili interi quartieri, e gradirebbe continuare a utilizzare l’automobile per i suoi spostamenti. Non si sente, per questo, un reprobo, né gradirebbe da parte dell’Amministrazione un atteggiamento pedagogico che pretendesse di insegnargli a distinguere il bene dal male. Men che meno amerebbe week-end ambientalistici che all’insegna della salubrità dell’aria gli inibissero l’uso delle quattro ruote per una scampagnata fuori porta.

Quanto all’inclusione, il suddetto cittadino medio si chiederebbe se Saronno non sia già fin troppo inclusiva, a giudicare dalle migliaia di cittadini stranieri, comunitari e non, con permesso di soggiorno e non, onesti lavoratori e non, che calpestano le sue strade. Ho finito così per alludere alla vexata quaestio della sicurezza, circa la quale Airoldi parla di una città “più attrattiva, più viva e quindi più sicura”. Attenzione, caro Airoldi, ai “quindi”: sei caduto nell’eterna illusione della Sinistra che dove ferve il lavoro e le mamme e i bimbi fanno girotondi in piazza, la delinquenza sparisce. Errore: per contrastare la delinquenza non c’è che il controllo del territorio per mezzo della forza pubblica, magari fiancheggiata da membri di associazioni riuniti in gruppi organizzati: proprio ciò che la Destra saronnese aveva promesso di fare e non ha fatto.

Dunque caro Airoldi, se vuoi battere la Destra saronnese, anche questa povera Destra boriosa e squinternata, dovrai introdurre un po’ di Destra nella tua Sinistra, ma farlo in modo che ciò sia credibile, non un mero espediente.

Altrimenti Tu non vincerai, la Destra non vincerà, e Saronno sarà governata da un pateracchio di accordo politico all’insegna dei veti incrociati, privo di un`identità, di una linea, di una prospettiva.