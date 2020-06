LOMAZZO – Javier Zanetti: visita “a sorpresa”, ma che ha mandato in visibilio i bambini, al camp estivo allestito al centro sportivo, in via del Filagno, dall’Esperia Lomazzo. Ieri l’ex capitano dell’Inter e giocatore della Nazionale argentina, e da sempre attento al mondo del calcio giovanile, è stato infatti ospite nella struttura lomazzese. Un incontro con allenatori, educatori e soprattutto con i bimbi che stanno partecipando al camp, pronto a rispondere alle loro domande e soddisfare le loro curiosità. Il tutto ovviamente nel pieno rispetto di tutte le norme sanitarie, e indossando sempre la mascherina, come prevedono le attuali norme anti-coronavirus in Lombardia.

“I nostri ragazzi hanno avuto la fortuna di salutare un mito del calcio!” dicono i dirigenti lomazzesi. Il campus estivo dell’Esperia, partito di recente, sta ottenendo grande successo; tanta la voglia dei bimbi di tornare sul campo dopo il lungo periodo del lockdown per l’emergenza coronavirus.

(foto di gruppo per Javier Zanetti con i bimbi del campus estivo dell’Esperia Lomazzo)