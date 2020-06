SARONNO – Premi di Just eat a Saronno. Lo ha vinto il ristorante asiatico Kyoto di via Frua, per la “miglior performance” fra i locali delle “piccole città”.

Arrivano i truffatori del coronavirus: cerca di entrare nella casa d anziani, a Uboldo, per controllare che non ci sia… il virus nell’acqua del rubinetto.

Coronavirus, in zona +0 nelle Groane, +1 nella bassa comasca. +1 nel Tradatese mentre +0 a Saronno e nel Saronnese. Invece sono complessivamente +24 i nuovi casi di positività al coronavirus che sono stati scoperti oggi fra le province di Varese, Como e Monza Brianza. In Lombardia cala il numero quotidiano dei nuovi casi positivi, oggi +157. La provincia più colpita è quella di Milano, +43, dei quali +22 a Milano città. Il tutto emerge dai dati forniti nel tardo pomeriggio odierno da Regione Lombardia.

Ex discarica di Gerenzano, pronto il cronoprogramma per la messa in sicurezza delle sponde del torrente Bozzente contro i rifiuti “affioranti”.

