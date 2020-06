LOMAZZO – Avviati i lavori di sistemazione del porfido nel corsello centrale di via Pace. “Vengono posate mattonelle con spessore opportunamente incrementato, in modo che rimangano perfettamente incastrate le une alle altre e siano adatte a sopportare il traffico stradale”: lo fa sapere l’Amministrazione comunale lomazzese. Al fine di evitare la chiusura completa della via, i lavori di rinnovo della pavimentazione di via Pace (sostituzione mattonelle del corsello centrale) sono stati suddivisi in tre fasi:

Fase A – Da piazza della Stazione a Vicolo Turconi escluso: chiusura al traffico veicolare sino al 23 giugno; restante parte di strada a senso unico alternato con accesso da Brolo San Vito.

Fase B – Da Brolo San Vito fino ad incrocio con piazza IV Novembre: dal 19 giugno al 29 giugno passaggio a senso unico alternato di fianco alla chiesa.

Fase C – Da Vicolo Turconi compreso ad inizio Brolo San Vito: chiusura al traffico veicolare dal 29/06/2020 al 8/07/2020; fino a Vicolo Turconi senso unico alternato con ingresso ed uscita da piazza della Stazione.

Durante le fasi lavorative, sarà possibile accedere alle abitazioni ed agli esercizi commerciali unicamente a piedi. I tratti interessati ai lavori saranno progressivamente riaperti a mano a mano che i cubetti saranno posati e la superficie transitabile (circa 3 giorni dalla posa). Tutti i residenti, nel periodo di chiusura al traffico, avranno la possibilità di parcheggiare la propria autovettura all’interno del parcheggio dell’oratorio della chiesa di San Vito e nei parcheggi blu presenti sul territorio, in modo gratuito, esponendo il pass già in possesso. Per eventuali informazioni o segnalazioni è sempre disponibile il numero telefonico 3345091458.

20062020