ROVELLO PORRO – Ci si avvia alla Fase 3 dell’emergenza coronavirus e ieri il sindaco Paolo Pavan ha riconsegnato le chiavi della piazzola ecologica ai volontari dell’Ave, l’Associazione verde età di Rovello Porro, che nel corso dei momenti più acuti dell’emergenza sanitaria erano stati esentati dalla gestione della struttura. “Fino al perdurare dell’emergenza coronavirus e comunque al 31luglio ci saranno disagi dovuti al dover contingentare gli accessi per limitare assembramenti. Resta l’obbligo di indossare mascherina e si consiglia di separare precedentemente i rifiuti da conferire in modo da limitare la presenza in piazzola” riepilogano i volontari dell’Ave.

Gli orari – Il centro è accessibile, da oggi, a tutti i cittadini e commercianti di generi alimentari per il conferimento di rifiuti di tutte le tipologie ammesse, lunedì dalle 8 alle 12 (solo commercianti), martedì e mercoledì dalle 14 alle 17, giovedì dalle 8 alle 12, sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17, e l’ultima domenica del mese dalle 8 alle 12.

(foto: la consegna delle chiavi)

20062020