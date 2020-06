CARONNO PERTUSELLA – Dieci anni fa, proprio in questi giorni, Caronno Pertusella è entrata nel libro dei primati per la partita di softball più lunga della storia. Organizzata dagli appassionati locali, in prima linea i dirigenti della Rheavendors Caronno, l’appuntamento si era tenuto allo stadio del “batti e corri”, il Nespoli di via Rossini a Bariola.

“L’evento eccezionale si svolse con il meteo perfetto e una partecipazione di pubblico che ancora emoziona – ricordano i partecipanti – Ricordiamoli i 54 temerari che son o scesi in campo, assieme alle decine di persone che hanno consentito l’impresa: arbitri, classificatori, giudici, personale di cucina e tutti volontari che si sono prodigati giorno e notte. Un ricordo speciale al Gruppo Alpini, senza del quale non sarebbe stato possibile l’evento”. La gara, come certificato dalla World records academy, era durata 120 ore no stop, l’equivalente di 5 giorni, dal 1 al 6 giugno di quel anno, il 2010.

I nomi dei giocatori del record, non solo locali ma anche provenienti dal resto d’Italia, dal Venezuela, dalla Bulgaria, Slovenia, Germania, Spagna, Cuba, Francia e Gran Bretagna: Aleksandrina Bogdanova, Gergana Handjiyska, Teodora Simeonova, Argenis Blanco, Angelo Cogliati, Marco Corbella, Alberto Turconi, Alfonso Turconi, Giorgio Turconi, Cristina Alberton, Liam Morrison, Mauro Bonzi, Nicoletta Giappino, Sara Marostica, Emanuele Palomba, Giuliano Rocca, Simona Teruzzi, Ricardo Mata, Patricia Wiki, Roger Martinez, Loredana Fabbri, Giulio Macario, Fabio Sapresato, Bruno Campagna, Carlo Fiorentini, Enrico Pollastri, Rinaldo Dossena, Guido Ballarini, Roberto Manfic, Mirian Chasserieau, Thomas Masse, Giulio Bettale, Alessandro Peralma, Manuel Cortes, Matej Hafner, Nadia Facchinetti, Emanuele Rizzo, Alberto Pizzi, Ilaria Colombo, Alessandro Cuzzolin, Davide Guerrera, Roberto Guerrera, Tom Hanswillemenke, Alberto Olgiati, Paolo Tacchini, Alessia Cagna, Jorse Luis Dominguez, Leonardo Cruz Alzuru, Wilmer Colina, Jacopo Cassin, Stefano Faccin, Riccardo Farisi, Angelo Tenconi, Alberto Todi. A sfidarsi le squadre amatoriali dei “Tortellini” e delle “Fettuccine”.

(foto: in verde le Fettuccine, in oro i Tortellini)

