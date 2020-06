SARONNO – Si è parlato di sanità, di mobilità, di competenze, di collaborazione tra i comuni del territorio, della provincia e della Regione ma le notizie che arrivano dalla conferenza stampa del Pd di presentazione di Augusto Airoldi come candidato della coalizione con le civiche [email protected] e Airoldi sindaco sono soprattutto politiche.

LOCATION

La presentazione si è tenuto nel “Airoldi Point” come è già stato soprannominato lo spazio in via Garibaldi. La location svelata per la prima volta due settimana fa con il debutto della civica del candidato si è riempita di cartelloni ed ora accanto al dispenser di gel igienizzante e al termometro per la misurazione della febbre (segni della grande attenzione alle normative anti-contagio) ci sono loghi della coalizione e i primi hashtag che raccontano i contenuti della compagna. Una sede dove il blu la fa da padrone molto più del rosso e del verde che ti aspetteresti da un candidato del Pd.

GLI OSPITI

Airoldi gioca in casa ma a fare gli onori di casa ci sono Mauro Lattuada segretario cittadino del Pd che guida un gruppo di volti noti che resta all’esterno della location per lasciar spazio alla stampa e Vinicio Peluffo segretario regionale dei democratici.

LE LETTERA

A dare il benvenuto ad Airoldi c’è la missiva di Giovanni Corbo segretario provinciale del Pd ma a colpire tutti è la missiva di Francesco Licata che pur in vacanza con la famiglia ha fatto sentire il suo appoggio al candidato. Una missiva che racconta la fatica del periodo covid e la voglia di ripartire con il progetto di una città diversa concetto più volte rilanciato da Airoldi che è visibilmente emozionato mentre legge la missiva di Licata che spegne le polemiche su un possibile scollamento tra il candidato ed una parte del Pd.

L’APERTURA

L’aspetto più interessante arriva durante le domande. Airoldi butta lì una frase che lascia poco spazio ai dubbi: “Siamo pronti collaborare con tutti se ci sono forze che sono interessate e disponibili a condividere programma e valori con la nostra coalizione”. Chiamato a esplicitare l’invito che sembra cucito sul M5s (che a Saronno, al momento, non ha ancora chiarito la propria posizione) Airoldi non si tira indietro: “Riconosco al consigliere comunale Davide Vanzulli di aver fatto un buon lavoro in consiglio comunale negli ultimi 5 anni e del resto perché un candidato non dovrebbe parlare e lavorare con un movimento che a livello nazionale governa con il Pd?”. Ed anzi Airoldi allaga ancora: “Le trattative possono essere aperte con tutte le forze che stanno lavorando con il Pd a livello nazionale”. Facile pensare ad Italia viva a Saronno rappresentata dall’onorevole Gianfranco Librandi.

