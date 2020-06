VARESE – “Ora è ufficiale: chi ha lavorato o sta ancora lavorando da casa in smart working, a causa dell’emergenza coronavirus, non perde e non perderà lo status di frontaliere e il relativo regime fiscale – dichiara il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo del Partito democratico nella commissione esteri del Senato, commentando l’intesa raggiunta tra Roma e Berna – L’intesa siglata tra i ministri dell’economia di Italia e Svizzera fa finalmente chiarezza su un tema delicato. Secondo infatti gli accordi del ’74, attualmente in vigore, i frontalieri che a seguito l’emergenza sanitaria hanno lavorato da casa, sia a tempo pieno che a tempo parziale, e anche quelli che hanno soggiornato per alcuni periodi oltreconfine, avrebbero rischiato di perdere lo “status” di frontaliere con il relativo regime fiscale e avrebbero quindi rischiato di subire un aggravio nella tassazione”.

“Per questo fin da marzo mi ero preso l’impegno di seguire il tema e grazie all’impegno dei tecnici del Ministero dell’economia siamo riusciti a evitare ricadute sui nostri lavoratori – continua Alfieri – Oggi posso dire con soddisfazione che anche questo impegno è stato mantenuto. L’accordo infatti riconosce la straordinarietà di questo periodo, ha valore dal 24 febbraio fino al 30 giugno 2020 e potrà essere prorogato nel caso dovesse essere necessario prolungare le misure di contenimento del contagio da covid-19”.

21062020