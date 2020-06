SARONNO – Annunciato tramite il tam tam su internet, l’altra notte al campetto abbandonato del basket di via Leonardo da Vinci al quartiere Matteotti è andata in scena la prima serata del cineforum promosso dagli anarchici saronnesi, in militanti del centro sociale Telos. Che già nei giorni scorsi si erano occupati di compiere le pulizie nel campetto, da tempo in disuso e che era stato invaso dalle sterpaglie.

“Una bella serata al campetto di via Leonardo da Vinci a Saronno, con la proiezione di “Selfie”, grazie a tuttti quelli che son passati! Un sacco di gente – dicono i promotori dell’informale iniziativa – Ci vediamo venerdì prossimo dalle 20, la proiezione inizierà alle 22: Les Miserables. Riappropriarsi dello spazio pubblico, dargli vita e riempirlo di significati. Organizziamoci insieme per farlo! Torniamo a vivere strade e quartieri!”

(foto: una immagine dell’evento che si è tenuto al campetto di basket di via Leonardo da Vinci al Matteotti di Saronno)

21062020