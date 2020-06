[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

LIMBIATE – Solo un nuovo caso di positività al coronavirus oggi nella zona delle Groane, +1 a Limbiate. Ecco il riepilogo:

Solaro 71

Ceriano Laghetto 26

Cogliate 32

Misinto 20

Lazzate 44

Cesano Maderno 221

Limbiate 196

Barlassina 46

Nel Varesotto oggi solo +3 nuovi casi di positività al coronavirus e +2 nel Comasco (in Lombardia si sono registrati +128 nuovi casi, numero comunque in discesa rispetto ai giorni scorsi); nessuno nella zona di Saronno, Saronnese e bassa comasca. Come ricordato dall’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, quasi metà dei nuovi casi sono tra l’altro solo “debolmente positivi”.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.