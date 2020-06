MILANO – Sono meno di dieci i nuovi casi di positività al coronavirus, fra le province di Varese, Como e Monza Brianza se ne contano infatti complessivamente +9. Il dato emerge fra quelli diffusi nel tardo pomeriggio odierno da Regione Lombardia riguardo all’emergenza coronavirus. In Lombardia numeri in discesa con +128 nuovi casi.

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

Milano 24.161 (+31) di cui 10.274 (+18) a Milano città

Bergamo 14.120 (+24)

Brescia 15.479 (+37)

Como 4.053 (+2)

Cremona 6.577 (+1)

Lecco 2.817 (+2)

Lodi 3.557 (+3)

Mantova 3.444 (+4)

Monza e Brianza 5.731 (+4)

Pavia 5.542 (+9)

Sondrio 1.567 (+4)

Varese 3.857 (+3)

e 2.063 in fase di verifica.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una veduta del centro di Saronno, la gente torna a riempirlo)

21062020