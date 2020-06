Fase 2, a Ceriano Laghetto il primo drive in musicale

CERIANO LAGHETTO – Tornano gli eventi a Ceriano Laghetto: ieri sera un appuntamento musicale con gruppi locali, “interpretato” in modo unico: si è trattato del primo “Drive in musicale”, in piazza Diaz dalle 21, con il pubblico ad assistere il concerto sulle auto. “Sono emozionato per una serata nata come piccolo simbolo di questa ripresa, per tutti ed in particolare per Ceriano Laghetto – le parole del sindaco, Roberto Crippa – Siamo stati poco colpiti dal covid-19, restano solo 2 positività in tutta la cittadinanza ma dobbiamo sempre ricordarci quel che è successo”.

Una serata nel segno del rispetto delle regole sanitarie, mascherina e distanziamento “ma così si ricomincia. Non so ancora quando ci sarà la prossima manifestazione, quelle estive sono state tutte annullate ma in questo modo ricominciamo. Grazie ai ragazzi della Città sonora per questo momento”. A corollario, un servizio bar e gelateria in auto.

(foto e video: il sindaco Roberto Crippa saluta i concittadini alla serata musicale)

