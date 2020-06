SARONNO – “Con la Delibera 3264 approvata martedì abbiamo dato attuazione all’art 2 del DL 34/2020 (il cosiddetto Decreto Rilancio) che prevede il rafforzamento della nostra rete ospedaliera anche ma non solo in previsione di possibili future recrudescenze pandemiche. In Lombardia abbiamo previsto di strutturare in tutto 1.446 posti letto di Terapia Intensiva e ulteriori 704 letti di terapia semi intensiva rapidamente convertibili in intensiva se necessario. Con il piano approvato il nostro sistema sanitario sarà più flessibile e in grado di adeguarsi più velocemente alle emergenze come quella che abbiamo affrontato nei mesi scorsi”.

Sono le parole di Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia che torna a parla dell’ospedale di Saronno: “Fra le strutture che abbiamo individuato per una riqualificazione – prosegue Gallera – figura anche l’Ospedale di Saronno che ha dato una straordinaria prova di efficienza durante l’emergenza Covid e che merita di essere adeguatamente valorizzato come ho sostenuto fin dal mio insediamento come Assessore al Welfare. A Saronno abbiamo destinato somme davvero rilevanti, pari a circa il 10% dell’intero budget regionale in considerazione degli interventi previsti tra cui la creazione di un nuovo pronto soccorso e la ristrutturazione di un intero padiglione. Ciò non vuol dire – precisa l’assessore – che Saronno sarà un Covid Hospital ma che verrà mantenuto un significativo presidio anti-pandemico utile a tutto il territorio di riferimento. Nel frattempo la Asst Valle Olona sta provvedendo gradualmente a far rientrare i reparti temporaneamente trasferiti a Busto.

La Delibera prevede anche la realizzazione di una rete di monitoraggio che sia in grado di intercettare tempestivamente l’eventuale aumento del bisogno assistenziale adeguando rapidamente l’offerta di posti nelle aree mediche interessate. Per questo accanto al sostegno della rete ospedaliera – conclude Gallera – nelle prossime settimane metteremo a punto un nuovo pacchetto di misure che riguarderà la gestione dei servizi sanitari a livello territoriale”.