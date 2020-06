SARONNO – Prosegue il trend discendente dei nuovi casi da coronavirus che in zona, per fortuna, stanno diventando rari. Tutto fermo, in base all’ultima rilevazione del tardo pomeriggio di ieri, fra Saronnese, Groane (a parte Limbiate, +1), bassa comasca e Tradatese; anche fra i grandi centri solo +1, a Gallarate.

Ecco il riepilogo della situazione (fra parentesi il dato del giorno prima se è variato):

Saronno 239

Uboldo 19

Origgio 35

Caronno Pertusella 101

Gerenzano 30

Cislago 36

Rovello Porro 22

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 30

Bregnano 22

Solaro 71

Ceriano Laghetto 26

Cogliate 32

Misinto 20

Lazzate 44

Cesano Maderno 221

Limbiate 197 (196)

Barlassina 46

Tradate 127

Venegono Inferiore 22

Venegono Superiore 21

Castiglione Olona 21

Lonate Ceppino 18

Locate Varesino 9

Varese 320

Busto Arsizio 400

Gallarate 258 (257)

In tutto il Varesotto ieri solo +3 nuovi casi di positività al coronavirus e +2 nel Comasco (in Lombardia si sono registrati +128 nuovi casi, numero comunque in discesa rispetto ai giorni scorsi). Come ricordato dall’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, quasi metà dei nuovi casi sono tra l’altro solo “debolmente positivi”.

22062020