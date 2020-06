SARONNO – Don Stefano Felici lascerà la comunità pastorale saronnese come don Giorgio Lattuada che sarà sostituito da don Matteo Vasconi sono queste le principali novità che saranno operative dal primo settembre. Ad informare i fedeli una lettera del vicario episcopale Luca Raimondi.

Ecco il testo integrale

Carissimi fedeli, vi raggiungo con questa lettera per alcune importanti comunicazioni da parte del nostro Arcivescovo, sua eccellenza monsignor Mario Delpini.

Dal 1 settembre 2020 il vostro vicario parrocchiale, residente presso l’oratorio centrale, don Stefano Felici, lascerà la comunità di Saronno poiché sarà nominato vicario parrocchiale della comunità pastorale “S. Gaetano da Thiene” in Trezzo sull’Adda. Tale trasferimento giunge dopo un normale discernimento dopo i primi 5 anni di Messa. Ringrazio don Stefano per il lavoro pastorale svolto in mezzo a voi e per aver accolto con disponibilità questa nuova chiamata del vescovo. Questo significa che don Federico Bareggi rimane l’unico referente/responsabile della pastorale giovanile della città e per questo invito tutti ad una collaborazione ancora più intensa con lui.

Anche un altro prete della vostra comunità pastorale, don Giorgio Lattuada, dal 1 settembre prossimo lascerà Saronno per

trasferirsi, come residente con incarichi pastorali, al servizio delle due parrocchie di Inzago. Lo ringrazio per il servizio svolto tra voi, particolarmente in Santuario. Al suo posto viene nominato vicario parrocchiale della comunità pastorale e referente per la parrocchia del Santuario, don Matteo Vasconi. Don Matteo è nato nel 1986 ed è diventato prete nel 2012, attualmente è vicario parrocchiale presso la comunità pastorale di Gavirate. Risiedendo in Santuario sarà comunque a disposizione della pastorale cittadina, come gli altri preti, nello

spirito della comunità pastorale.

Cari fedeli, sono certo che saprete ringraziare e salutare, come si conviene, chi parte e accogliere con affetto chi arriva: la

preghiera per loro e per i vostri preti, sarà il regalo più grande; ad esso affiancherete un rinfrancato spirito di partecipazione e

corresponsabilità per la vostra comunità di Saronno. Vi raggiunga la benedizione dell’Arcivescovo e anche la mia!