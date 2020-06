SARONNO – Anche lo Skating ha ripreso ad allenarsi dopo lo stop per la fase più acuta dell’emergenza coronavirus. Come base, la pista adiacente la club house comunale di via Biffi.

A fare il punto uno dei dirigenti dello Skating Saronno.

Finalmente senza pioggia sono ripresi gli allenamenti delle nostre atlete sulla pista all’aperto nel giardino di via Biffi presso la club house. Essendo una attrezzatura ludica e non un impianto sportivo abbiamo avuto dal Comune l’autorizzazione di usarla solo per due giorni alla settimana: il martedì e venerdì dalle 16 alle 20. Le atlete in micro gruppi seguiranno le indicazioni date dalla Federazione Fisr e dalle norme regionali. Prima di ogni allenamento ahimé saremo sempre impegnati nel pulirla dalle foglie, dai sassi e da tutto ciò che deriva da un uso promiscuo e anche non proprio corretto. Unb impegno che ricorda quello che alla metà degli anni ’80 faceva Nicolas Cicchitti sulla pista realizzata su iniziativa dell’associazione in collaborazione col Comune presso la scuola “Damiano Chiesa”. La scuola chiusa non ci consente di poter utilizzare quella pista come del resto la palestra all interno della scuola Aldo Moro. Ci auguriamo di proseguire al meglio la nostra attività e che a settembre ci si ritrovi in migliori condizioni. Viva il pattinaggio a rotelle e viva la Skating Club Saronno!

