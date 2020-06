Fase 2, il bonus casa al 110 per cento spiegato dal tributarista saronnese Mastroianni

SARONNO – Il tema della videodiretta odierna su Facebook del tributarista saronnese Nicola Mastroianni è stata di grande attualità ed interesse per i cittadini, ovvero il “bonus casa al 110 per cento” per le ristrutturazioni e sistemazioni. E’ una possibilità alla quale in tanti guardano con particolare curiosità, e nata dalla volontà di fare ripartire il settore dell’edilizia, e quelli connessi, dopo la fase di lockdown dell’emergenza coronavirus, che ha messo in crisi tante imprese edili.

RUBRICA FISCO – 10 minuti con Me 👉👉 𝐃𝐀 𝐍𝐎𝐍 𝐏𝐄𝐑𝐃𝐄𝐑𝐄‼️🔴 𝐒𝐂𝐎𝐏𝐑𝐈 il 𝐍𝐔𝐎𝐕𝐎 𝐁𝐎𝐍𝐔𝐒 CASA 𝟏𝟏𝟎% !!👉👉 RISTRUTTURARE casa senza pagare NULLA, 𝐄' 𝐏𝐎𝐒𝐒𝐈𝐁𝐈𝐋𝐄?👉👉 𝑻𝑬 𝑳𝑶 𝑺𝑷𝑰𝑬𝑮𝑶 𝒏𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒂 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒕𝒕𝒂 👇👇✅ 𝐋𝐮𝐧𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟐 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟔.𝟎𝟎 in diretta Facebook👇👇https://m.facebook.com/MastroianniTributarista/𝐒𝐎𝐋𝐎 𝟏𝟎 minuti per 𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐑𝐓𝐈 ed 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐑𝐓𝐈👉👉 il 𝐅𝐈𝐒𝐂𝐎 semplice per tutti ‼️ Posted by Studio Tributarista – Rag. Nicola Mastroianni on Monday, June 22, 2020

Nelle scorse settimane Mastroianni, con una serie di dirette, si era soffermato sulle iniziative, sotto il profilo fiscale e dei contributi economici e finanziamenti, presi dal Governo italiano per privati cittadini ed imprenditori, e per le loro aziende. Gli argomenti del doppio evento online erano state le nuove sospensioni di imposte e tasse (e avvisi bonari); lo sconto Irap; il nuovo bonus affitti; i nuovi crediti di sanificazione; il maxi bonus del 110 per cento sulla casa; il contributo a fondo perduto; le nuove indennità per aprile e maggio ai lavoratori autonomi. Argomenti dunque di grande attualità e sicuro interesse, che senz’altro meritano di essere approfonditi, per le molte possibilità che offrono nell’ottica del rilancio e della ripartenza dopo il lungo e difficile periodo del completo lockdown.

Mastroianni si occupa di consulenza ed assistenza contabile amministrativa fiscale e societaria; è esperto fiscale in fiscalità immobiliare; e partner dello Studio Scolari & partners.

22062020