SARONNO – Ieri la parrocchia della Cassina Ferrara dedicata a San Giovanni Battista ha celebrato la propria patronale. “Purtroppo non possiamo organizzare altri eventi ed appuntamenti oltre alla celebrazione religiosa – ha spiegato il prevosto monsignor Armando Cattaneo all’inizio della messa delle 10 – ma già il poter vivere la messa insieme come comunità è un bel modo per vivere questo momento”

La messa è stata celebrata da monsignor Armando Cattaneo con don Vincenzo Bosisio che segue non solo la comunità della Cassina Ferrara ma anche cappellano dell’ospedale. “E’ stato bello vedere la chiesa piena per questo momento di celebrazione e festa – ha spiegato il prevosto – ed è vero che con le mascherine di vedono solo gli occhi ma si percepisce comunque la gioia del ritrovarsi e della condivisione dall’altare è davvero un bel colpo d’occhio”. Dal numero uno della comunità pastorale arriva anche un ringraziamento a tutti i volontari “che con il loro impegno rendono possibile la celebrazione della messa che è ormai l’unico momento di aggregazione che vive la città ovviamente in assoluta sicurezza”.

21062020