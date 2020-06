MISINTO – Un misintese è rimasto ferito ieri pomeriggio nel tentativo di spegnere l’incendio che ha interessato la sua auto regolarmente parcheggiata all’interno del suo box prefabbricato. E’ successo in via Birago.

La chiamata d’emergenza è arrivata intorno alle 17,40 alla centrale areu che ha inviato sul posto non solo un’ambulanza per aiutare il proprietario ma ovviamente anche i pompieri per domare l’incendio. A spegnere le fiamme, prima che si propagassero anche ad strutture vicine, sono stati i vigili del fuoco di Lazzate con un’autobotte mentre i carabinieri hanno eseguito gli accertamenti del caso. Consistenti i danni alla vettura una Jeep Renegade.

Dopo le prime cure sul posto il proprietario è stato portato all’ospedale di Saronno dove gli sono state medicate diverse ustioni. Nel pomeriggio i vigili del fuoco lazzatesi sono intervenuti, con il proprio carro soccorso, anche per del fumo che usciva da un appartamento ma fortunatamente tutto si è risolto senza problemi.