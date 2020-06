SARONNO – Sarà una campagna elettorale anomala. Per le misure anticovid per il periodo estivo e anche per tempistiche strette ma Augusto Airoldi, la sua coalizione e il suo team non lasciano nulla al caso e come un rullo comprensore continuano a ricordare alla città che non c’è solo il contingente ma che l’aspetta una sfida cruciale per cui deve attrezzarsi.

Dopo le conferenze stampa di presentazione all’Airoldi Point questa sera il candidato sindaco sostenuto dalla sua civica, da [email protected] e Pd ha organizzato una mini convention alla fabbrica della birra di via Giuliani. Una location “non casuale” ma dettata dalla volontà di accendere i riflettori su due fragilità “quella della ristorazione tra i settori più provati dall’emergenza Coronavirus” e il quartiere Matteotti.

Davanti ad una platea di attivisti, futuri candidati e simpatizzanti Airoldi ha spiegato, dopo gli interventi del segretario provinciale del Pd Giovanni Corvo e di esponenti delle due civiche, la propria idea di città. Non ha risparmiato stoccate all’amministrazione in carica anche su temi caldi come la sicurezza “se l’Amministrazione in carica ha affrontato questo tema l’ha fatto senza risultati”. Ma soprattutto al termine del discorso dopo aver lanciato il proprio tour nei quartieri ha aggiunto: “Andrò ad incontrare i saronnesi nei diversi quartieri, invito il sindaco Alessandro Fagioli a venire con me per ascoltare le esigenze dei cittadini di Saronno e confrontare con loro le nostre soluzioni”.