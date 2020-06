SARONNO – Amor sportiva, la società calcistica, partecipa al lutto di tutti gli sportivi italiani per la scomparsa del calciatore, e allenatore Pierino Prati, 73 anni. “Amor Sportiva si unisce al dolore dei familiari di Pierino Prati per la scomparsa di un grande campione e una persona speciale che solo due anni fa ci aveva onorato e lusingato della sua presenza alla conferenza per i nostri 70 anni” ricordano i dirigenti della società biancazzura che ha base al centro sportivo di via Trento ed ai campi oratoriani di via Larga.

Prati, nato a Cinisello Balsamo nel 1946, è scomaprso ieri 22 giugno a Como: è stato calciatore, attaccante, campione d’Europa con l’Italia nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970. Ha giocato, tra l’altro, in Milan, Roma, Fiorentina ed allenato Lecco, Solbiatese, Sporting Bellinzago e Pro Patria.

(foto: Pierino Prati alla sala auditorium “Aldo Moro” di viale Santuario in occasione qualche tempo fa, della conferenza sui settant’anni di Amor sportiva)

23062020