SARONNO – Via agli “open day” del Fbc Saronno, che dopo l’accordo con il Genoa per fare crescere il “vivaio” chiama a raccolta i giovani calciatori della zona, già iniziando a pensare alla prossima annata. “Tutti gli openday – ricordano dalla società – si svolgeranno seguendo le regole di distanziamento sociale e contenimento della diffusione del Covid 19. Tutti gli open day si svolgeranno al centro sportivo Matteotti di via Sampietro. Per poter partecipare è obbligatoria avere la visita medica valida. Per informazioni è possibile contattare Matteo Timpanaro al numero telefonico +393342397937 o la segreteria”.

Il programma degli open day del Fbc Saronno – Mercoledì 1 luglio alle 18 si tiene l’open day per i nati nel 2009, 2010, 2011; gioved’ 2 luglio alle 18 per i nati nel 2006, 2007, e 2008; sabato 4 luglio alle 10 per i nati nel 2015, 2014 , 2013 e 2012; sabato 4 luglio alle 15 per i nati nel 2004 e 2005; lunedì 6 luglio alle 18.30 per i nati nel 2006, 2007 e 2008; giovedì 9 luglio alle 18.30 per i nati nel 2004 e 2005; sabato 11 luglio alle 10 per i nati nel 2015, 2014, 2013, 2012 e 2011; sabato 11 luglio alle 15 per i nati nel 2008, 2009 e 2010.

22062020