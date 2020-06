CISLAGO – Operai al lavoro nel parco della Repubblica. Sono molti i frequentatori, mamme, nonni e bimbi, che stamattina hanno visto gli operai comunali lavoro intorno ai lampioni dell’area verde.

Oggi, infatti, sono partiti i lavori per la sostituzione a tutti i lampioni del parco della Repubblica di tutte le lampade con nuove dispositivi led a basso consumo energetico. Complessivamente saranno eliminate 32 vecchie lampade sostituite con quelle nuove di ultima generazione. Un intervento che sarà volto con rapidità tanto che già nella giornata di domani, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi i lavori.

Quindi per l’area verde è in arrivo una nuova e più efficace illuminazione ma non solo. Per la comunità ci sarà anche un risparmio economico oltre che energetico. Le lampade eliminate erano da 100 watt mentre quelle nuove da 35 watt: “Il risparmio – spiega il sindaco Gianluigi Cartabia che stamattina ha fatto un sopralluogo per controllare lo svolgimento dei lavori – sarà di oltre del 60%”.

(foto: gli operai al lavoro al parco della Repubblica)