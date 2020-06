ROVELLO PORRO – I tardi della mattinata odierna, che fanno riferimento a ieri, mostrano un incoraggiante +0 nella bassa comasca, nessuna località della zona ha fatto segnalare nuovi casi di positività al coronavirus.

Ecco il riepilogo nelle località della zona, con il numero delle persone contagiate dall’inizio della pandemia:

Rovello Porro 22

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 30

Bregnano 22

In zona +0 nel Tradatese, +0 a Saronno, Uboldo e Origgio; mentre +1 a Cislago e Gerenzano. E’ andata peggio a Caronno Pertusella, +2. Balzo da quasi zero a +18 nuovi casi di persone positive al coronarivurs, oggi in provincia di Varese, aumentano anche quelli in provincia di Como, +13 mentre resta bassa la Brianza, solo +5. Questo il quadro locale per quanto concerne i dati odierni dell’emergenza coronarivus, diffusi come sempre nel tardo pomeriggio da Regione Lombardia. In ambito regionale oggi +143 nuovi casi positivi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una veduta del centro di Rovello Porro)

23062020