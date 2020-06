CERIANO LAGHETTO / LIMBIATE – Tornano i muoversi i numeri dei nuovi contagi nella zona delle Groane, il dato di ieri reso disponibile nelle ultime ore fa riferimento ad un +1 a Ceriano Laghetto e +1 a Limbiate.

Ecco il riepilogo locale (fra parentesi il dato del giorno prima in caso di variazioni dal giorno precedente):

Solaro 71

Ceriano Laghetto 27 (26)

Cogliate 32

Misinto 20

Lazzate 44

Cesano Maderno 221

Limbiate 197 (196)

Barlassina 46

In zona +0 nel Tradatese, +0 a Saronno, Uboldo e Origgio; mentre +1 a Cislago e Gerenzano. E’ andata peggio a Caronno Pertusella, +2. Balzo da quasi zero a +18 nuovi casi di persone positive al coronarivurs, oggi in provincia di Varese, aumentano anche quelli in provincia di Como, +13 mentre resta bassa la Brianza, solo +5. Questo il quadro locale per quanto concerne i dati odierni dell’emergenza coronarivus, diffusi come sempre nel tardo pomeriggio da Regione Lombardia. In ambito regionale oggi +143 nuovi casi positivi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: recente cerimonia a Ceriano Laghetto)

23062020