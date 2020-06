MILANO – Come tutti i giorni, nel tardo pomeriggio odierno Regione Lombardia ha reso noti i dati sull’emergenza coronavirus sul territorio regionale. E quelle odierne sono ottime notizie, con contagi in netta discesa, oggi “solo” +62 (di cui 23 a seguito di test sierologico) in tutta la Lombardia, che portano il totale regionale, dall’inizio della pandemia, a 93.173.

Attualmente positivi sono 12.904 persone, -734; oggi sono stati eseguiti +6.986 tamponi (totale 971.721). In terapia intensiva +0, restano 51 persone ricoverati; i ricoverati non in terapia intensiva sono oggi 910, -137. I decessi +6, 16.579 dall’inizio della pandemia. I guariti oggi +790, in totale sono stati 16.579.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: l’assessore regionale al Welfare, Giulo Gallera)

