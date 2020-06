ROVELLASCA – L’Amministrazione comunale di Rovellasca, presieduta del sindaco Sergio Zauli, informa i cittadini riguardo alla situazione dell’emergenza coronavirus sul territorio. La buona notizia è che nell’ultima settimana la situazione è rimasta sostanzialmente invariata, non si è registrato neppure un nuovo caso e non è stato necessario porre in quarantena, e sotto sorveglianza medica alcun cittadino.

Al momento restano 5 le persone con un contagio “attivo”, ovvero non dichiarare guarite; i guariti sono invece 18 mentre le persone decedute a Rovellasca dall’inizio della pandemia sono 5. Come detto, non c’è neppure una persona in “sorveglianza”.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli)

23062020