ORIGGIO – Ancora Mario Ceriani sulla poltrona di sindaco? L’ipotesi di una ricandidatura da parte del primo cittadino fornisce uno spunto di riflessione agli esponenti della nuova lista civica, Origgio 2020, che sta raccogliendo adesioni per presentarsi alle amministrative che dovrebbero tenersi nel prossimo settembre.

Dicono da Origgio 2020:

Tra i commenti apparsi su IlSaronno all’ipotesi di un Ceriani bis, un anonimo ha scritto: “Sarebbe opportuno che dopo 15 anni in carica si lasci il posto ad altri, magari un pochino più giovani a cui deve appartenere il futuro (fine prossimo mandato avrebbe 70 anni). La politica, soprattutto locale, sarebbe auspicabile che non diventi una “professione a vita”. Noi condividiamo parzialmente ed abbiamo commentato: Purtroppo le segreterie locali e provinciali dei partiti hanno paura di perdere le poltrone acquisite e cercano di affidarsi a “sicurezze”, il solo fatto di voler fare un “listone di destra” chiudendo in una “scatola” persone che hanno avuto rancori ed inimicizie passate che torneranno sicuramente a galla la dice lunga…

Nulla contro l’attuale sindaco, il dottor Ceriani che ha fatto bene in questi 5 anni e poteva tranquillamente ricandidarsi per altri 5 anni ma probabilmente ha dovuto cedere a pressioni o inviti di qualche partito…

23062020