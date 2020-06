UBOLDO – Per un anno intero hanno circolato, inconsapevolmente, privi di assicurazione. La segnalazione è partita dalle telecamere leggi-targhe di via Novara a Saronno. Vittima della truffa è una famiglia uboldese che risponde sconvolta alle domande dei carabinieri della Compagnia di Saronno: l’automobile è stata usata nella routine e per vacanze in famiglia, ma nessuna assicurazione avrebbe coperto un eventuale incidente.

Sebbene la vettura fosse stata assicurata il 21 giugno del 2019, alla polizia locale non risultava tra i veicoli in regola. La prova è un talloncino giallo con il nome di una nota compagnia assicurativa: la famiglia aveva a suo tempo anche parlato con un operatore, pagato e ricevuto i documenti via mail. Ma era una truffa. Non si trattava dell’operatore della reale compagnia, ma di un truffatore – ora irrintracciabile. Le mail sono rimaste senza risposta e il telefono risulta staccato. La vettura è stata sottoposta a sequestro, sono stati decurtati cinque punti dalla patente della proprietaria e inflitti 900 euro, oltre alle spese del carro-attrezzi. La proprietaria ha sporto denuncia alla polizia postale, nella speranza che i dati della sua vettura, forniti nei documenti compilati, non siano utilizzati per ulteriori reati.

23062020