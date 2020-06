SARONNO – Salvato dal tono insistente della sua voce, il gattino non poteva che essere battezzato Pavarotti, un omaggio al celebre tenore e alla forza della sua voce. I miagolii dalla forte intensità gli hanno salvato la vita quando, dei dipendenti di una ditta della periferia cittadina nelle vicinanze di viale Lazzaroni. Erano ben percepibili i disperati miagolii, ma sembrava impossibile individuare la provenienza.

L’episodio è di qualche giorno fa. E’ stato necessario chiedere aiuto al vicino comando dei vigili del fuoco di Saronno che hanno ritrovato il felino incastrato tra i rovi, nei pressi di un negozio di elettronica chiuso da diverso tempo. Si tratta di un gattino grigio, di circa un mese di età. I volontari della sezione locale dell’Enpa. l’Ente protezione animali, si sono presi cura di lui, nutrito e provveduto alle visite del veterinario. Il tono prorompente della sua voce e la sua tenacia gli hanno salvato la vita – donando anche ispirazione per il nome del noto tenore italiano Luciano Pavarotti. Il gattino è già stato adottato, da una famiglia di Seregno.

(foto: il gatto Pavarotti con una volontaria dell’Enpa)

23062020