La banda torna a suonare nelle serate di Solaro

SOLARO – Le prove all’aperto del corpo musicale Attilio Rucano allietano le serate solaresi. Dopo la chiusura per il lockdown la banda torna in attività e lo fa nel giardino della sala polivalente di via San Francesco. Debite distanze e misure di sicurezza del protocollo stabilito dall’Associazione Lombarda Bande Amatoriali e dal TavoloPermanente delle Federazioni Bandistiche Italiane, accompagnano le note dei musicisti diretti dal maestro Pietro Martinoli. «Dopo quattro mesi è stata una grande emozione suonare come primo brano la marcia brillante “Solaro” del maestro Secondino De Palma e ringraziamo l’amministrazione comunale per l’opportunità – dicono dalla banda lanciando un invito – soprattutto i giovani, perché la banda è un’esperienza positiva di educazione non solo sotto l’aspetto musicale ma anche sociale e psicologica. La banda è amicizia, amore, passione per la musica, associazione, aggregazione, convivialità». Le prove si svolgono ogni mercoledì dalle 21 e sono aperte a tutta la cittadinanza, ovviamente sempre nel rispetto degli spazi aperti e delle restrizioni per il contenimento del coronavirus.

23062020