SARONNO –

Oggi si è svolta in due turnazioni, una al mattino e una al pomeriggio, la palestra dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro”, la prova preselettiva del Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 Istruttori Amministrativi, categoria C, posizione economica C1, di cui n. 2 con riserva al personale interno. Gli iscritti ammessi alla prova preselettiva e risultati idonei ai requisiti erano 375, ma i partecipanti effettivi che si sono presentati in data odierna sono stati 151. Le fasi successive del Concorso consisteranno in una prova scritta seguita da una prova pratica. Coloro che supereranno questi ulteriori due step, saranno chiamati a sostenere l’ultima prova orale. Si comunica che non sono state ancora comunicate le date delle prossime prove selettive.

(foto: lo spazio della palestra dell’istituto Aldo Moro allestito dall’Amministrazione comunale per il concorso)

23062020